إعلان هام لقيادة ”محور تعز“ بخصوص عملية ”قطع الوريد“ التي أطلقتها ”الشرعية“ لاستكمال تحرير المحافظة صراعات الأجنحة تتفاقم في أوساط الحوثيين.. أقارب زعيم الحوثيين يتبادلون الاتهامات قصص وروايات مؤلمة.. الأمراض النفسية تتفاقم في مناطق سيطرة الحوثيين «الحوثيون»يعدمون أحد قيادتهم الميدانية البارزة وينقلون جثته الى هذا المكان السعودية فرضتها من اليوم : 3 مخالفات تعرض صاحبها لعقوبة قاسية في المملكة خدمة جديدة تسمح للسعوديين بالزواج من المنزل .. العقد الإلكتروني هجوم يباغت الحوثيين في الخطوط الدفاعية الامامية في هذه الجبهة والجيش يزف بشارات النصر اختطاف قائد عسكري من العيار الثقيل موالي للشرعية وهو في طريقه الى السعودية محافظ سقطرى يوجه صفعة جديدة ثلاثية الأبعاد «للإمارات» علي محسن يبارك خطوة مهمة ويتحدث عن جهود لاستئناف اهم انجاز للشعب اليمني
أكد قائد محور تعز اللواء الركن سمير الصبري، السبت 25 مايو/أيار، أن العملية العسكرية ”قطع الوريد“ التي أطلقتها قوات الجيش الوطني مستمرة حتى استكمال تحرير المحافظة من مليشيا الحوثي الانقلابية.
وأوضح في حديث لـ”سبأ“ إن العملية العسكرية تأتي ”كرد بعد هجمات ميليشيا الحوثي على مواقع الجيش الوطني، وقصفها للاحياء السكنية واستمرار حصار المحافظة منذ أربع سنوات“.
وقال ان الجيش الوطني بجاهزية عالية وسينفذ المهام القتالية والهجمات المضادة على مواقع المليشيا الانقلابية، واستكمال العمليات العسكرية لتحرير ما تبقى من المحافظة.
وتشهد الجبهات الشمالية والشمالية الشرقية والغربية للمدينة، معارك عنيفة لليوم الثالث على التوالي، تمكنت خلالها قوات الجيش الوطني من احراز تقدم وسط انهيار وخسائر فادحة في صفوف المليشيا.