إعلان هام لقيادة ”محور تعز“ بخصوص عملية ”قطع الوريد“ التي أطلقتها ”الشرعية“ لاستكمال تحرير المحافظة

الأحد 26 مايو 2019 الساعة 02 صباحاً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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أكد قائد محور تعز اللواء الركن سمير الصبري، السبت 25 مايو/أيار، أن العملية العسكرية ”قطع الوريد“ التي أطلقتها قوات الجيش الوطني مستمرة حتى استكمال تحرير المحافظة من مليشيا الحوثي الانقلابية.

وأوضح في حديث لـ”سبأ“ إن العملية العسكرية تأتي ”كرد بعد هجمات ميليشيا الحوثي على مواقع الجيش الوطني، وقصفها للاحياء السكنية واستمرار حصار المحافظة منذ أربع سنوات“.

وقال ان الجيش الوطني بجاهزية عالية وسينفذ المهام القتالية والهجمات المضادة على مواقع المليشيا الانقلابية، واستكمال العمليات العسكرية لتحرير ما تبقى من المحافظة.

وتشهد الجبهات الشمالية والشمالية الشرقية والغربية للمدينة، معارك عنيفة لليوم الثالث على التوالي، تمكنت خلالها قوات الجيش الوطني من احراز تقدم وسط انهيار وخسائر فادحة في صفوف المليشيا.