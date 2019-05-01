«الحوثيون»يعدمون أحد قيادتهم الميدانية البارزة وينقلون جثته الى هذا المكان

الأحد 26 مايو 2019 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس- خاص

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أكدت مصادر مطلعة في محافظة الضالع اليوم السبت 25 مايو 2019 م ، أن مليشيات الحوثي قامت بتصفية أحد قياداتها الميدانية البارزة إثر تصاعد صراعات النفوذ بين أجنحة المليشيات.

وكشفت المصادر لـ«مأرب برس»ان المشرف الحوثي في مديرية الحشا شمال غرب محافظة الضالع المدعو «أبو عماد» أقدم على تصفية القيادي الحوثي المدعو «زيد جزيلان البرطي».

وبحسب المصادر ان حادثة التصفية التي تعرض لها القيادي الحوثي البرطي من قبل المشرف الحوثي أبو عماد تمت في إحدى مقرات المليشيات في مديرية الحشا بالضالع وذلك إثر خلافات نشبت بين القياديين بشأن قيادة مهام عناصر المليشيات المتواجدة في ذات المنطقة.

وأوضحت المصادر على ان المليشيات بدأت بتسريب أخبار عبر ناشطيها ووسائل إعلامها، تفيد بأن البرطي توفي نتيجة إصابته بطلق نارى في مواجهات مع قوات الشرعية في مسعى منها لتغطية عملية التصفية التي قامت بها عبر المدعو “أبو عماد”.

وذكرت المصادر على ان المليشيات قد نقلت جثته القيادي الحوثي الذي ينتمي إلى محافظة عمران الى مستوصف مركز مديرية الحشا.