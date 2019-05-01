خدمة جديدة تسمح للسعوديين بالزواج من المنزل .. العقد الإلكتروني

السبت 25 مايو 2019 الساعة 11 مساءً / مأرب برس- وكالات

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أعلنت وزارة العدل السعودية، اليوم إطلاق خدمة "العقد الإلكتروني للزواج"، بهدف توثيق البيانات إلكترونيا بشكل كامل، وأتمتة إجراءات عقد الزواج من المنزل، وتقديمها للمستفيدين بجودة وأمان.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية (واس)، تتوقع الوزارة أن "يحدث ذلك تحولاً إيجابيا كبيرا في تسجيل وقائع الزواج بالمملكة، وييسر تعاملاتهم العدلية".

ويأتي إطلاق خدمة "العقود الإلكترونية للزواج"، تزامنا مع العمل بالنظام الورقي القائم حاليا.

ويستطيع المقبلون على الزواج، من خلال بوابة وزارة العدل الإلكترونية، إدخال بياناتهم الشخصية والتفاصيل والشروط والمعلومات المطلوبة.

وبعد ذلك يتم تحديد موعد لحضور المأذون لمجلس العقد، ليتحقق من توفر أركان وشروط عقد الزواج الشرعية، والتحقق أيضا من البصمة إلكترونيا من خلال جهاز ذكي.

ويحصل الزوجان بعدها على نسخة إلكترونية لعقد الزواج، دون الحاجة لدفتر الضبط ووثيقة عقد الزواج الورقية، ودون الحاجة لمراجعة المستفيد للمحاكم والجهات ذات العلاقة.

وأتاحت وزارة العدل للأزواج الراغبين في الاحتفاظ بـنسخة ورقية من وثيقة عقد الزواج طباعتها من بوابة "ناجز" التابعة للوزارة.

وسيتاح للجهات الحكومية الإطلاع على معلومات وثيقة العقد الإلكتروني، من خلال وسائل التحقق الإلكترونية، التي وفرتها الوزارة لجميع الجهات عبر قناة التكامل الحكومية التابعة لبرنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية "يسر".

وتأتي هذه الخدمة الجديدة لتنضم للخدمات والمبادرات التي أطلقتها الوزارة مؤخرا، بهدف الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمستفيدين وزيادة موثوقيتها، وإلغاء التعاملات الورقية.

وتسعى وزارة العدل السعودية نحو تحقيق هدفها بأن تكون 80 بالمئة من خدماتها إلكترونية، بحلول عام 2020