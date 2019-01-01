هجوم يباغت الحوثيين في الخطوط الدفاعية الامامية في هذه الجبهة والجيش يزف بشارات النصر

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حققت قوات الجيش الوطني اليوم السبت تقدما جديدا في محافظة تعز جنوب غرب البلاد.
وقال موقع الجيش ، ان قوات الشرعية الوطني هاجمت مواقع وتجمعات ميلشيا الحوثي الانقلابية عند الخطوط الدفاعية الأمامية للمليشيات شمال المدينة.
وتمكنت قوات الجيش الوطني من تحرير محطة الجهيم والمباني المحيطة لها، وتراجع عناصر الميلشيا تحت وابل أسلحة الجيش.
ولقي في المواجهات 16 عنصرا حوثيا مصرعهم وجرح عشرات آخرين، وإحبار من تبقى منهم على الفرار.
إلى ذلك استهدفت مدفعية قوات الجيش الوطني عددا من مواقع وتحصينات ميلشيا الحوثي الانقلابية، ما أدى إلى تدميرها بالكامل.