علي محسن يبارك خطوة مهمة ويتحدث عن جهود لاستئناف اهم انجاز للشعب اليمني

السبت 25 مايو 2019 الساعة 10 مساءً / مأرب برس-متابعات

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أشاد نائب الرئيس اليمني الفريق الركن علي محسن صالح، السبت بجهود الأحزاب وموقفها الداعم للشرعية ولجهود استعادة الدولة، مباركاً خطوة إعلان التحالف الوطني للمكونات والتنظيمات السياسية.

وقال الاحمر ان التحالف الوطني سيكون رافداً مهماً للعملية السياسية ولجهود تحقيق السلام واستئناف العمل السياسي والديمقراطي باعتباره أحد أهم المنجزات التي ضحى لأجلها أبناء الشعب اليمني.

جاء ذلك خلال لقاءه اليوم السبت أعضاء التحالف الوطني للأحزاب والمكونات السياسية بحضور رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك لمناقشة البرنامج التنفيذي للتحالف وكيفية المضي قدماً في تنفيذه، مهنئا المجتمعين بمناسبة العيد الوطني الـ 29 للجمهورية اليمنية 22مايو.

وأطلع الفريق محسن القيادات الحزبية للتحالف على المستجدات السياسية والميدانية وحرص الشرعية المستمر على إرساء مداميك السلام الدائم المبني على المرجعيات الثلاث المتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن الدولي 2216، ورفض أي مقترحات أو محاولات للإخلال بهذه المرجعيات.

واستمع نائب الرئيس إلى قيادات الأحزاب في التحالف وتفاصيل عن البرنامج التنفيذي وسبل تطبيقه بالتعاون مع مختلف الجهات بما يخدم أن يكون الجميع في خندق واحد لإنهاء الانقلاب وتحرير كامل الأراضي اليمنية.

من جهته أشار رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك إلى أهمية الدور الذي يضطلع به التحالف الوطني والأحزاب المنضوية في إطاره في رفد جهود الحكومة وتطبيع الحياة ومساندة جهود أجهزة الدولة المختلفة.

وأكد رئيس الوزراء على دعم الحكومة لتنفيذ برنامج التحالف الوطني وفقاً لتوجيهات رئيس الجمهورية ويما يفضي إلى اصطفاف وطني شامل لمواجهة الانقلاب واستعادة الدولة.