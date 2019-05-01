«الجيش» يُعلن السيطرة على أحد أهم الخطوط الدفاعية «للحوثيين»شمال مركز محافظة «تعـز»

السبت 25 مايو 2019 الساعة 09 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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حققت قوات الجيش الوطني، اليوم السبت،25 مايو 2019 م تقدمًا ميدانيًا جديدًا شمال مدينة تعز بعد هجوم شنه ضد ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران.

وقال مصدر عسكري يمني، إن وحدات من الجيش تابعة للواء 170 دفاع جوي هاجمت مواقع الميليشيا وتمكنت من السيطرة على محطة الجهيم والمباني المحيطة والتي تمثل أحد أهم الخطوط الدفاعية للمتمردين في شمال مركز المحافظة.

وذكر المصدر بحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، أن أكثر من 13 من ميليشيا الحوثي لقوا مصرعهم فجر اليوم السبت وأصيب العشرات في المواجهات.

وأشار المصدر، إلى أن مدفعية اللواء 170 دفاع جوي تمكنت من استهداف عدد من المواقع المحصنة وتدميرها بالكامل، كما تمكنت من تدمير أطقم عسكرية وآليات تابعة للمليشيات.