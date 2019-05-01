لغم حوثي يحصد أرواح«4» مدنيين بـ«الحديدة»

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استشهد 4 مدنيين، اليوم السبت،25 مايو 2019 م جراء انفجار لغم أرضي من مخلفات مليشيات الحوثي في منطقة الزُهاري الواقعة بين مديريتي المخا والخوخة في الساحل الغربي.
وقالت مصادر محلية إن لغم أرضي زرعته المليشيات الانقلابية في إحدى الطرقات الفرعية القريبة من منطقة الزهاري، انفجر أثناء مرور دراجة نارية، على متنها أربعة مواطنين، الامر الذي أسفر عن مقتلهم جميعا.
وتواصل المليشيات الانقلابية ارتكاب جرائمها ضد المواطنين، عبر زراعة الألغام والعبوات الناسفة في مختلف المناطق والطرقات.