لغم حوثي يحصد أرواح«4» مدنيين بـ«الحديدة»

السبت 25 مايو 2019 الساعة 08 مساءً / مأرب برس- الحديدة

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استشهد 4 مدنيين، اليوم السبت،25 مايو 2019 م جراء انفجار لغم أرضي من مخلفات مليشيات الحوثي في منطقة الزُهاري الواقعة بين مديريتي المخا والخوخة في الساحل الغربي.

وقالت مصادر محلية إن لغم أرضي زرعته المليشيات الانقلابية في إحدى الطرقات الفرعية القريبة من منطقة الزهاري، انفجر أثناء مرور دراجة نارية، على متنها أربعة مواطنين، الامر الذي أسفر عن مقتلهم جميعا.

وتواصل المليشيات الانقلابية ارتكاب جرائمها ضد المواطنين، عبر زراعة الألغام والعبوات الناسفة في مختلف المناطق والطرقات.