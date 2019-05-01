مقتل ثلاثة معتقلين تحت التعذيب في سجون الحوثي

السبت 25 مايو 2019 الساعة 05 مساءً / مأرب برس-متابعات

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قتل 3 من المعتقلين تحت تعذيب في سجون ميليشيات الحوثي.

قالت رابطة أمهات المختطفين إن «ثلاثة من أبنائهن المختطفين في سجون ميليشيات الحوثي الانقلابية في محافظة الحديدة، غرب اليمن، توفوا جراء التعذيب تحت سياط التعذيب وقهر السجان، وفي ظلمة من الليل وغفلة من الناس».

وذكرت الرابطة في بيان لها أن «الشاب محمد يحيى فتيني المسعودي (35 عاماً) من مديرية الدريهمي، جنوباً، الذي اختطفه الحوثيون يوم 19 أبريل (نيسان) 2019، وظل مخفياً حتى سلم الحوثيون جثته لأسرته الأسبوع الماضي، وعليها آثار تعذيب شديد، وأجبرت أسرته على دفنه دون عرضه على طبيب شرعي، والشاب عادل عياش مطري محبوب (27 عاماً) الذي اختطفه الحوثيون من منزله بقرية الركبة بزبيد يوم 7 مايو (أيار) 2017، وتوفي بعد اختطافه بأيام جراء تعرضه للصعق بالكهرباء من قبل المدعو عمار محمد محسن شريف المكنى بأبو إسلام، وظلت جثته لعامين في أحد مستشفيات صنعاء حتى أبلغت أسرته الأسبوع الماضي بوفاته».

كما تُوفي «الشاب علي بن علي سكين، من مديرية أسلم بمحافظة حجة بعد أن اختطفه الحوثيون مطلع شهر رمضان الحالي، وعند تواصل أسرته بجماعة الحوثي أخبرهم أنه ينتظر التحقيق، لكن هطول الأمطار على القرية كشفت أنه قد قُتل ودُفنت جثته في الوادي وأظهرها السيل».

وطالبت الأمهات «مجلس الأمن باتخاذ العقوبات الرادعة ضد قتلة المختطفين والمخفيين قسراً». داعية «الحقوقيين والقانونيين إلى العمل الجاد لتقديم الجناة، والمتسببين بعمليات الاختطاف والإخفاء والتعذيب حتى الموت إلى القضاء اليمني والدولي، والتأكد من إنزال أشد العقوبات بهم».

كما دعت أمهات المختطفين «اليمنيين في هذا الشهر الفضيل إلى مناصرة وإنقاذ المختطفين والمخفيين قسراً».