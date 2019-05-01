إيران تتوعد.. اسلحتنا السرية ستغرق السفن الأمريكية بالخليج رمضان رزق للعمالة الموسمية في اليمن مقاعد البرلمان البريطانى خاوية فى جلسة لبحث أزمة اليمن الأمن الوقائي للحوثي يعتقل العشرات من قادة ميليشياته بتهمة الخيانة تقرير يفضح غريفيث ويتهمه بشرعنة انسحاب الميليشيات مسلحون يختطفون قائد عسكري رفيع بمحافظة لحج وزير الدفاع يتحدث للاعلاميين عن معركتين ويوجه دعوة للشعب قصص مؤلمة.. حكايات نهب حوثي منظم لعقارات وأملاك اليمنيين المغتربين قوات ”الحزام الأمني“ تعلن مقتل ”شلال“ في معارك بـ”الضالع“ أكاديمي إماراتي يتحدث عن جمهورية جديدة في الخليج
نقلت وكالة ميزان للأنباء اليوم السبت عن مسؤول عسكري إيراني كبير قوله إن بوسع إيران أن تغرق السفن الحربية التي ترسلها الولايات المتحدة إلى منطقة الخليج باستخدام صواريخ و"أسلحة سرية".
وقال الجنرال مرتضى قرباني مستشار القيادة العسكرية الإيرانية لوكالة ميزان "أمريكا... قررت إرسال سفينتين حربيتين للمنطقة. فإن هما ارتكبتا أقل حماقة، فسنلقي بهاتين السفينتين إلى قاع البحر بطواقمهما وطائراتهما باستخدام صاروخين أو سلاحين سريين جديدين".
وقال وزير الخراجية الإيراني جواد ظريف إن إرسال قوات أمريكية للمنطقة مسألة "خطيرة للغاية على السلام والأمن الدوليين"
شد وجذب
وفي الوقت الذي أصدر فيه قرباني تهديداته، نقلت وكالة مهر الإيرانية للأنباء يوم السبت عن قائد عسكري إيراني كبير آخر قوله إن "الأمريكيين العقلاء والقادة الأمريكيين ذوي الخبرة" سيكبحون على الأرجح "العناصر المتطرفة" ويمنعون نشوب حرب مع إيران.
وقال البريجادير جنرال حسن سيفي، أحد مساعدي قائد الجيش الإيراني، لوكالة مهر "نعتقد أن الأمريكيين العقلاء وقادتهم ذوي الخبرة لن يسمحوا لعناصرهم المتطرفة بأن يقودوهم لوضع يكون من الصعب جدا الخروج منه، ولذا فإنهم لن يدخلوا حربا"