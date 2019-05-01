مقاعد البرلمان البريطانى خاوية فى جلسة لبحث أزمة اليمن

السبت 25 مايو 2019 الساعة 01 مساءً / مأرب برس-متابعات

عدد القراءات 563

شهدت جلسة البرلمان البرلمانى التى عقدت لمناقشة أزمة اليمن و تطورات الأوضاع فى محافظة الحديدة.



وعلق وزير السياحة اليمنى الدكتور محمد قباطى، قائلا:" ما مدلولات المشهد المحبط لفراغ صفوف مقاعد البرلمان البريطاني أثناء نقاش وزير الخارجية جيريمي هنت لرؤيته لتأمين السلام في الحديدة وإنهاء حرب اليمن؟ هل هو مؤشر لعدم استصاغة النواب لرؤيته؟

كما تساءل وزير السياحة، عما إذا كان ذلك سوف يؤثر على حظوظه لمنافسة سلفه بوريس جونسون على خلافة تيريزا ماي لقيادة حزب المحافظين.

وسبق أن قام وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت، فى مارس الماضى بجولة خليجية ضمت عُمان والسعودية والإمارات، لبحث عملية السلام في اليمن، وأكد على ضرورة إنهاء الحوثيين لانقلابهم في اليمن، واللجوء لطاولة المفاوضات لتشكيل حكومة وحدة وطنية.