مسلحون يختطفون قائد عسكري رفيع بمحافظة لحج

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اختطف مسلحون مجهولون العميد جمال الشميري قائد الشرطة العسكرية بمحافظة تعز في منطقة طور الباحة بمحافظة لحج أثناء توجهه إلى محافظة عدن.
وأوضحت الشرطة العسكرية بمحافظة تعز في صفحتها على فيس بوك أن مسلحين ملثمين اعترضوا السيارة التي كان يستقلها الشميري مع أسرته في منطقة طور الباحة، على الطريق الرابط بين محافظتي تعز ولحج أثناء توجهه إلى مدينة عدن حيث كان من المقرر أن يغادرها إلى السعودية لأداء مناسك العمرة،
وقالت المصادر أن المسلحين قاموا باختطافه بمفرده والذهاب به إلى جهة مجهولة وتركوا أسرته.
ولم تعرف حتى الآن الجهة التي اختطفت الشميري ولا دوافع الاختطاف.