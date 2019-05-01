وزير الدفاع يتحدث للاعلاميين عن معركتين ويوجه دعوة للشعب

السبت 25 مايو 2019 الساعة 02 صباحاً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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أكد وزير الدفاع الفريق الركن محمد علي المقدشي على أهمية ودور الاعلام في ”فضح المليشيا الحوثية الانقلابية وكشف جرائمها وانتهاكاتها ونقل الحقائق للرأي العام والدولي“.

وفي كلمة ألقاها خلال أمسية رمضانية للاعلاميين أقامتها دائرة التوجيه المعنوي بوزارة الدفاع بمدينة مأرب، شدد المقدشي على ضرورة ”تكامل الجبهتين العسكرية والاعلامية وتنسيق وتوحيد الجهود الاعلامية وترشيد الخطاب وتوجيه الاهتمامات نحو المعركة الأساسية“.

وأشار وزير الدفاع إلى أن القيادة السياسية والعسكرية تخوض معركتين، الأولى في الجبهات، والأخرى تتمثل في اعادة بناء مؤسسة الوطن الدفاعية على أسسٍ وطنيةٍ وعلميةٍ صحيحةٍ بعيداً عن المحسوبية والمناطقية والولاءات الضيقة.

وبين الفريق المقدشي أن المؤسسة العسكرية هي ”الرهان الضامن لحماية مكتسبات الثورة والجمهورية ومواجهة مشاريع العنف والتطرف والإرهاب والتصدي لكل المشاريع التخريبية التي تستهدف وحدة وهوية الوطن وسيادته واستقلاله وسلامة أراضيه وعرقلة عملية الانتقال لبناء دولته ومستقبله“.

وجدد الدعوة لجميع أبناء الشعب بمختلف فئاتهم وانتماءاتهم لمزيد من الالتفاف حول القيادة الشرعية ومساندة الجيش الوطني والاصطفاف تحت مظلة المشروع الوطني الجامع وعدم الالتفات للارجافات ومحاولات التشويه والتشويش على المعركة الأساسية.

من جهته قال وكيل أول محافظة مأرب الشيخ علي الفاطمي إن ”الاعلام له دورا كبيرا في هذه المعركة الوطنية التي فرضت المليشيا الحوثية على اليمنيين“.

حضر الفعالية محافظ محافظة صنعاء اللواء عبدالقوي شريف، ومحافظ محافظة صعدة اللواء هادي طرشان، ومحافظ محافظة ريمة الشيخ محمد الحوري، وعدد من القيادات العسكرية والامنية والسياسية وقيادات السلطات المحلية.