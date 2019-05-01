قوات ”الحزام الأمني“ تعلن مقتل ”شلال“ في معارك بـ”الضالع“

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أكدت مصادر أمنية ومحلية، الجمعة 24 مايو/أيار، مقتل مسؤول أمني بارز تابع لقوات الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً في مواجهات عنيفة مع مليشيا الحوثي في محافظة الضالع (جنوبي اليمن).
وذكرت المصادر أن المقدم شلال الشوبجي، قائد قوات حماية أمن ميناء عدن، قًتل شمالي محافظة الضالع التي تشهد في معارك عنيفة بين قوات مدعومة من الإمارات العربية المتحدة تحت مظلة "الشرعية" مع قوات جماعة الحوثيين المدعومة من إيران.
ونعت قيادة قوات الحزام الأمني في محافظة الضالع، المقدم شلال الشوبجي، الذي كان يشغل أيضاً منصب قائد جبهة حجر في شمالي محافظة الضالع، وأكدت مقتله وعدد من زملائه وهم يقاتلون الحوثيين في مسقط رأس "الشوبجي".