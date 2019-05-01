أكاديمي إماراتي يتحدث عن جمهورية جديدة في الخليج

السبت 25 مايو 2019 الساعة 02 صباحاً / مأرب برس- وكالات

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تحدث الأكاديمي الإماراتي، عبد الخالق عبد الله، عن احتمالية إعلان جمهورية جديدة في منطقة الخليج العربي.

عبد الله، وفي حسابه عبر "تويتر"، نشر صورة تظهر إقليم الأحواز الذي يقع جنوبي غرب إيران، وعلق عليه: "ربما قريبا دولة عربية مستقلة، اسمها جمهورية الأحواز في الخليج العربي".

وأثارت تغريدة عبد الخالق عبد الله سخرية واسعة من قبل مغردين عبر مواقع التواصل.

وقال ناشطون إن الأكاديمي الإماراتي يعمل منذ أسابيع على نشر تغريدات، بشكل غير منطقي ولا واقعي.

وأوضح ناشطون أن حالة التوتر الشديدة التي تشهدها المنطقة بين الخليج وإيران منذ أسابيع، لا ينبغي التعامل معه بتهديدات من ضرب الخيال، وتضخيم القوة العسكرية للإمارات التي فشلت في انتزاع جزرها المحتلة من قبل ايران.