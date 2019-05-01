وزير الدفاع يتحدث للاعلاميين عن معركتين ويوجه دعوة للشعب قصص مؤلمة.. حكايات نهب حوثي منظم لعقارات وأملاك اليمنيين المغتربين قوات ”الحزام الأمني“ تعلن مقتل ”شلال“ في معارك بـ”الضالع“ أكاديمي إماراتي يتحدث عن جمهورية جديدة في الخليج قوات ”الشرعية“ تستعيد 11 موقعا في ”الضالع“ اشتعال المعارك في ”مأرب“ عقب هجوم عسكري ”كاسح“ ظهور مثير لـ”أحمد علي عبدالله صالح“ يُزيح الستار عن عدد من الحقائق .. شاهد السلطات الحاكمة السودانية الجديدة تحسم أمرها وتعلن مصير قوات بلادها الموجودة في اليمن ”لوبوان الفرنسية“ تفضح ”الإمارات“ وتسلط الضوء على تحركاتها المشبوهة في دول الربيع العربي ومنها اليمن تحت غطاء جوّي.. الجيش يتقدّم على محاور جديدة في معقل «الحوثيين»
تمكنت القوات الموالية للحكومة الشرعية، الجمعة 24 مايو/أيار، من السيطرة على 11 موقعا، كانت خاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي، في جبهة مريس بمحافظة الضالع (جنوبي اليمن).
مصادر عسكرية أكدت مقتل عدد من عناصر المليشيا، وأسر أكثر من سبعة أخرين، وفرار من تبقى منهم باتجاه محافظة إب، اضافة إلى تدمير عدد من آليات المليشيا، واغتنامه لما تبقى منهن.
وذكرت المصادر أسماء المواقع والتباب التي تم تحريرها، خلال الساعات الماضية، وهي كالتالي:
1_ سدر
2_ يمر
3_ غول زيد
4_ غول الحاج علي
5_ لكمة ثعلان
6_ غول الدواب
7_ تباب دبيان
8_ وادي دبيان
9_ قرن الزريبه
10_ مقاسم عصيد
11_ تبة خزان شخب
والاسبوع المنصرم، اعلن الجيش الوطني تحرير مدينة قعطبة من تحت سيطرة مليشيا الحوثي، وكذا السيطرة على عدد من الجبهات شمال وغرب المحافظة.