قوات ”الشرعية“ تستعيد 11 موقعا في ”الضالع“

السبت 25 مايو 2019 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

عدد القراءات 539

تمكنت القوات الموالية للحكومة الشرعية، الجمعة 24 مايو/أيار، من السيطرة على 11 موقعا، كانت خاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي، في جبهة مريس بمحافظة الضالع (جنوبي اليمن).

مصادر عسكرية أكدت مقتل عدد من عناصر المليشيا، وأسر أكثر من سبعة أخرين، وفرار من تبقى منهم باتجاه محافظة إب، اضافة إلى تدمير عدد من آليات المليشيا، واغتنامه لما تبقى منهن.

وذكرت المصادر أسماء المواقع والتباب التي تم تحريرها، خلال الساعات الماضية، وهي كالتالي:

1_ سدر

2_ يمر

3_ غول زيد

4_ غول الحاج علي

5_ لكمة ثعلان

6_ غول الدواب

7_ تباب دبيان

8_ وادي دبيان

9_ قرن الزريبه

10_ مقاسم عصيد

11_ تبة خزان شخب

والاسبوع المنصرم، اعلن الجيش الوطني تحرير مدينة قعطبة من تحت سيطرة مليشيا الحوثي، وكذا السيطرة على عدد من الجبهات شمال وغرب المحافظة.