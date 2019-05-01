اشتعال المعارك في ”مأرب“ عقب هجوم عسكري ”كاسح“

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شنت وحدات من الجيش الوطني، الجمعة 24 مايو/أيار، هجوماً عسكرياً تمكنت خلاله من تحرير عدد من المواقع في جبهة المخدرة بمحافظة مارب (شرقي اليمن).
مصدر عسكري قال إن ”وحدات من الجيش نفذت، اليوم، كميناً محكماً لمجموعة من عناصر المليشيات حاولت التسلل إلى أحد المواقع في جبهة المخدرة، ونفّذت هجوماً معاكساً تمكنت خلاله من تحرير تباب أم صياد، فيما سقطت عناصر المليشيات المتسللة بين قتيل وجريح“.
وأكد بأن مدفعية الجيش الوطني شنت قصفاً مركزاً استهدف تجمعات لمليشيات الحوثي الانقلابية في مواقع متفرقة غرب سلسلة جبال هيلان، وأسفر عن خسائر بشرية ومادية في صفوف المليشيات، بحسب المركز الإعلامي للقوات المسلحة.