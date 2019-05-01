السلطات الحاكمة السودانية الجديدة تحسم أمرها وتعلن مصير قوات بلادها الموجودة في اليمن

السبت 25 مايو 2019 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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أكد نائب رئيس المجلس العسكري السوداني الفريق محمد حمدان الملقب بحميدتي بقاء قوات بلاده المشاركة ضمن التحالف العربي في اليمن "حتى تحقق أهدافها".



والتقى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، نائب رئيس المجلس العسكري السوداني حميدتي، في مدينة جدة في أول زيارة له إلى السعودية، وجرى خلال اللقاء بحث التعاون بين البلدين. حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس".

ووفقا لصحيفة الراكوبة السودانية (مستقلة)، فإن المباحثات تركزت على بقاء القوات السودانية المشاركة ضمن التحالف العربي في اليمن مقابل دعم المملكة للسلطات الجديدة في السودان بكل السبل.

وأشار حميدتي في تصريح لوكالة "سونا" السودانية الرسمية، إلى أن القوات السودانية "متمسكة بالتزاماتها تجاه التحالف، وستبقى هناك".