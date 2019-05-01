تحت غطاء جوّي.. الجيش يتقدّم على محاور جديدة في معقل «الحوثيين»

السبت 25 مايو 2019 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس- متابعات

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أحرزت قوات الجيش الوطني مسنودة بمقاتلات قوات التحالف العربي، اليوم الجمعة 24 مايو 2019 م ،تقدمات جديدة في جبهة الحشوة بمحافظة صعدة.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)"عن مصدر عسكري قولة: إن أبطال اللواء التاسع حرس حدود و اللواء الاول حرس حدود، قاموا بعملية عسكرية مباغته تمكنوا من خلالها تحرير جبال "القاهرة" والتباب المحيطة بها وأطباق الحصار على جبل "القناصين" والسيطرة النارية عليه".

واضاف" أن المواجهات اسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المليشيا وتكبيدها الكثير من الخسائر في العتاد".