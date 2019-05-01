وزير خارجية عمان يكشف مخاطر الصراع القادم في الخليج والتهديدات التي تنتظر صفقة القرن

السبت 25 مايو 2019 الساعة 12 صباحاً / مارب برس - مأرب

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ألقى وزير الخارجية في سلطنة عُمان، يوسف بن علوي، الضوء على مدى خطورة وقوع صراع بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران لافتا إلى أنه "سيضر العالم بأسره".

جاء ذلك وفقا لما نقلته الخارجية العُمانية على لسان بن علوي عن مجلة المجلة ونشرته صحيفة الشرق الأوسط، حيث قال: "نسعى مع أطراف أخرى لتهدئة التوتر بين واشنطن وطهران، مشيرا إلى ’خطورة وقوع حرب يمكن أن تضر العالم بأسره‘.

وأكد أن الطرفين الأميركي والإيراني ’يدركان خطورة الانزلاق أكثر من هذا الحد‘".

وعن الخطة الأميركية الجديدة للسلام، المنتظر إعلان تفاصيلها، قال: "نعلم أن هذا الأمر ليس سهلاً. سيواجه مصاعب كثيرة، وترتيبات وتحضيرات ومناقشات، لكن كثيراً من هذه التعقيدات لها حلول.. إسرائيل وفلسطين يقعان في منطقة جغرافية واحدة.. بالتالي لا بد من أن يكون بينهما شراكات مفيدة للطرفين".

وأضاف: "لا يمكن قبول أن تكون لإسرائيل دولة... وللفلسطينيين خيام، هذا لن يكون مقبولاً... المسألة ليست مسألة أموال، لكن مسألة شعب يُقدر بنحو عشرة ملايين في الداخل وفي الشتات".

وأردف الوزير العماني قائلا: "ويجب أن تكون إسرائيل دولة صديقة للفلسطينيين، وأن تكون دولة شريكة وليست دولة مغتصبة... وإذا لم تعالج الخطة الأميركية كل هذه الأمور فستكون خطة ناقصة".