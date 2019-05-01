الكلباني يطالب بفرض غرامة على السعوديين

الجمعة 24 مايو 2019 الساعة 10 مساءً / مارب برس - مأرب

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قال عادل الكلباني لإمام الحرم المكي السابق ، إن الإيمان بضع وستون أو سبعون شعبة أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق.

وأضاف خلال برنامج مع الكلباني أنه لابد من فرض الغرامات على الناس حتى يحترموا الطرق لمنع التساهل في رمي أغراضهم .

وأوضح الكلباني أن الطرق تعطي تصور مختصر عن مجمل الحياة ، والطريق يعطينا ما هو الهدف الذي نسعى إليه، منوها أن الحياة أحيانا تحتاج إلى تقدم كأنك في طريق الملك فهد في وقت الذروة.

يذكر أن الكلباني كان قد وصف الرجال الذين يسعون خلف المرأة بأنهم يشبهون " الخرفان ". وأضاف أن الخروف هو الذي ينجرف خلف المرأة أو خلف إشارة أو كلمة أو رسالة أو صورة وينبغي أن يحجر عليه . وأوضح أن مواقع التواصل الاجتماعي مليئة بالخرفان ، مضيفا أن النساء تنجح في النصب على الرجال من هذا النوع الذين يتبعون أي إشارة.

وتابع قائلا : هناك نوعان من الخرفان، الأول هو الذي ينجرف خلف المرأة أو خلف إشارة منها، وهو ممقوت يجب أن يحجر عليه، والثاني هو من يتعامل مع أهل بيته كأن ه أسد خصور يدب الرعب فيهم.

وتسببت تصريحات الكلباني وقتها في ردود فعل واسعة على منصات التواصل الاجتماعي، حيث سخر حفيد " بن باز"، المفتي السابق بالسعودية على حسابه في تويتر من تصريحات الكلباني.

وأضاف حفيد المفتي " صالح بن عبد الله بن عبد العزيز" : " و الخروف الثالث هو الذي يجرجره قائد الترفيه من فعالية ساقطة لفعالية تافهة مستغلاً لحيتك الطويلة ".

كما سخر أحد رواد تويتر أيضا : " تحسبون كل من قال ربا لحيه وقال هذا حلال وهذا حرام صار شيخ".

يأتي هذا عقب موجة من الجدل بسبب الفيديو الذي انتشر على منصات التواصل الاجتماعي، والذي وثق لحادث تحرش بفتاة داخل أحد المتاجر بمدينة الدمام بالمنطقة الشرقية