السعودية تعلن مفاجأة لمواطنيها

الجمعة 24 مايو 2019 الساعة 10 مساءً / مأرب برس- وكالات

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أعلنت المملكة العربية السعودية، أمس الخميس، عن مفاجأة لمواطنيها بشأن حلول عيد الفطر.

وصرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخدمة المدنية، سلطان الظاهر، بأن إجازة العيد ستبدأ من اليوم (الخامس والعشرين) من شهر رمضان وتنتهي بنهاية اليوم (الخامس) من شهر شوال، بحسب صحيفة "سبق" السعودية.

وبذلك، يكون يوم الخميس المقبل 25 رمضان ١٤٤٠هـ الموافق ٣٠ مايو/أيار الجاري هو أول أيام إجازة عيد الفطر المبارك.

وكانت العديد من الجهات السعودية، ومنها البنك الأهلي التجاري، أعلن لعملائه أن إجازة عيد الفطر ستبدأ بنهاية عمل يوم الخميس 25/09/1440 هـ الموافق 30/05/2019م، على أن يُستأنف العمل ابتداءً من يوم الأحد 06/10/1440 هـ الموافق 09/06/2019م.

وتتبع العديد من الدول العربية والإسلامية، ومن بينها دول الخليج ومصر وفلسطين والأردن وأفغانستان وباكستان وغيرها، السعودية في تحديد بداية ونهاية شهر رمضان، فيما تتبع عدد من الدول الإسلامية الأخرى، مثل تركيا وماليزيا، النظام الفلكي في حساب الأشهر القمرية.