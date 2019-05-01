خطر قاتل يهدد بمحو 6 مدن عربية .. من بينها مدينتان خليجيتان محاولة اغتيال مسئول في «سبأفون» والشركة تكشف عن آخر الاجراءات الحوثية ضدها الكلباني يطالب بفرض غرامة على السعوديين السعودية تعلن مفاجأة لمواطنيها معارك الضالع.. سقوط جماعي لمواقع «الحوثيين» أمام تقدم متسارع لقوات «الجيش»-تفاصيل آخر المستجدات محلل سياسي يتوقع انقلابا عسكريا في إحدى الدول العربية شاهد : الربع في سجون الحوثي بهذه التهمة تفاصيل ماحدث «للحوثيين» فجر اليوم شمال تعـز أول رد من الامم المتحدة على رسالة هادي النارية بشأن غريفيث ومنحه فرصة اخيرة مجاملة الحوثيين تورط غريفيث.. الشرعية تدرس وقف التعامل معه لتواطئه مع الميليشيات
تمكنت قوات الجيش الوطني والمقاومة في جبهة قعطبة بمحافظة الضالع اليوم الجمعة 24 مايو 2019 م من استعادة منطقة باب غلق وتتقدم بإتجاه هجار وشليل شمال قعطبة.
وقال مصدر ميداني إن قوات الجيش سيطرت على مواقع جديدة شمال وغرب قعطبة وبعد استكمال تأمين منطقة باب غلق الاستراتيجية يجري التقدم صوب مناطق واسعة ابرزها هجار وشليل وسليم.
وخاض أبطال الجيش الوطني وبمشاركة صباح اليوم معركة شرسة تم خلالها تحرير دار القفلة وقرى شخب وتبابها ولم يتبقى الا تبه واحدة يجري تمشيطها تمهيدا لاقتحامها.
وفي سياق متصل.. فككت الشرطة العسكرية عبوتين ناسفتين بجانب الخط الرئيس أسفل نقيل الشيم قريب منطقة قردح شمال قعطبة كانت قد زرعتها مليشيات الحوثي الإنقلابية خلال دخولها المنطقة الأسابيع الماضية.
وكانت مليشيا الحوثي الإنقلابية قد فجرت في ذات المكان عبارة المياه الواقعة بالخط العام بقردح في إطار سعيها لقطع الإمداد على مريس ومحاصرتها، قبل أن يتم تطهيرها من قبل قوات الجيش الوطني والمقاومة الأربعاء الفائت.