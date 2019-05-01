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معارك الضالع.. سقوط جماعي لمواقع «الحوثيين» أمام تقدم متسارع لقوات «الجيش»-تفاصيل آخر المستجدات

الجمعة 24 مايو 2019 الساعة 10 مساءً / مأرب برس- الضالع
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تمكنت قوات الجيش الوطني والمقاومة في جبهة قعطبة بمحافظة الضالع اليوم الجمعة 24 مايو 2019 م من استعادة منطقة باب غلق وتتقدم بإتجاه هجار وشليل شمال قعطبة.

 

وقال مصدر ميداني إن قوات الجيش سيطرت على مواقع جديدة شمال وغرب قعطبة وبعد استكمال تأمين منطقة باب غلق الاستراتيجية يجري التقدم صوب مناطق واسعة ابرزها هجار وشليل وسليم.

 

وخاض أبطال الجيش الوطني وبمشاركة صباح اليوم معركة شرسة تم خلالها تحرير دار القفلة وقرى شخب وتبابها ولم يتبقى الا تبه واحدة يجري تمشيطها تمهيدا لاقتحامها.

 

وفي سياق متصل.. فككت الشرطة العسكرية عبوتين ناسفتين بجانب الخط الرئيس أسفل نقيل الشيم قريب منطقة قردح شمال قعطبة كانت قد زرعتها مليشيات الحوثي الإنقلابية خلال دخولها المنطقة الأسابيع الماضية.

 

وكانت مليشيا الحوثي الإنقلابية قد فجرت في ذات المكان عبارة المياه الواقعة بالخط العام بقردح في إطار سعيها لقطع الإمداد على مريس ومحاصرتها، قبل أن يتم تطهيرها من قبل قوات الجيش الوطني والمقاومة الأربعاء الفائت.

 
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