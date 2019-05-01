تفاصيل ماحدث «للحوثيين» فجر اليوم شمال تعـز

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أحرز الجيش الوطني في محافظة تعز ،فجر اليوم الجمعة،24 مايو 2019م تقدماً اثر هجومه على مواقع مليشيا الحوثي الانقلابية في الجبهة الشمالية وكبدها خسائر فادحة .
ونقلت وكالة الانباء اليمنية (سبأ)"عن مصدر عسكري قولة:إن الجيش الوطني هاجم مواقع المليشيا الانقلابية في جبل الوعش والدفاع الجوي والأربعين والحرير وحقق تقدما باتجاه جبل الوعش المطل على شارع الستين والخمسين شمال المدينة" .
وأضاف المصدر "إن عدد من مليشيات الحوثي قتلوا وأصيب العشرات وتم تدمير دبابة وإحراق طقم على متنه عدد من عناصر المليشيا ولازالت المواجهات مستمرة ".