تعرف على أول مسلم مرشح لرئاسة الحكومة البريطانية

الجمعة 24 مايو 2019 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-متابعات

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كشف حزب المحافظين البريطاني أنه سيتم الإعلان عن خليفة رئيسة الوزراء تيريزا ماي، في 20 يوليو المقبل، فيما من المُقرر أن تبدأ إجراءات التنافس على رئاسة الحزب في العاشر من شهر يونيو 2019.

وهناك عدد من الأشخاص المرشحين لخلافة تيريزا ماي في حزب المحافظين الذي أطاح قبل 3 سنوات بزعيمه ديفيد كاميرون بعد استفتاء الخروج من الاتحاد الأوروبي.

ومن المحتمل أن يترشح عدد من رموز حزب المحافظين على خلافة ماي ومن بينهم ساجد جاويد وزير الداخلية البريطاني منذ 30 أبريل 2018.

وُلد جاويد البالغ من العمر 48 عاماً في روشديل، بمدينة مانشستر شمالي غرب إنجلترا، لأبوين من باكستان، هاجر والده إلى المملكة المتحدة عندما كان في الـ17 من عمره بحثاً عن عمل.

ويُعتبر جاويد من المعجبين بمارغريت تاتشر منذ سن الحادية عشرة، ودرس السياسة والاقتصاد في جامعة إكستر ومنها اتضح توجهه المهني.

مع بلوغه سن الـ 25، أصبح جاويد نائبًا لمدير "بنك تشيس مانهات"، وبعد ذلك انتقل إلى دويتشه بنك ليعمل مديراً إدارياً قبل أن يغادر في صيف عام 2009 للتركيز على مهنة السياسة.

وجاويد مؤيد لحزب المحافظين منذ أوائل الثمانينات، وحضر لأول مرة مؤتمر الحزب العام عندما كان عهد تاتشر يشرف على نهايته، وبعد عقدين من الزمن، وفي عام 2010، تم انتخابه لأول مرة، نائباً عن روشديل، ومنذ ذلك الحين حقق تقدماً سريعاً.

وقبل أن يصبح أول بريطاني من أصول مهاجرة يتولى حقيبة الداخلية، تقلد مناصب وزارية مهمة وهي وزارات الثقافة والرياضة، والأعمال، والحكومة المحلية.

ويعيش جاويد، مع زوجته لورا وأطفالهما الأربعة، وقد سبق أن قال إن عائلته تدين بالإسلام، لكنه لا يمارس أى طقوس دينية، وعندما كان "جاويد" في العشرين من عمره، حضر مؤتمر حزبه المحافظ الأول، وكان معارضًا لقرار حكومة "تاتشر" في ذلك العام للانضمام إلى آلية سعر الصرف الأوروبية، ووصفه بأنه "خطأ فادح".