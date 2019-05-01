لماذا قدمت رئيسة وزراء بريطانيا استقالتها ؟

الجمعة 24 مايو 2019 الساعة 01 مساءً / مارب برس - وكالات

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أعلنت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، اليوم، استقالتها من منصبها، في ظل الجدل المصاحب لخطة الانسحاب من الاتحاد الأوروبي، لكنها ستبقى في مهامها حتى 7 يونيو المقبل.

وقالت ماي إنها فعلت ما بوسعها لتحقيق الديمقراطية وحماية اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وإبرامه. قرار ماي جاء ليمهد الطريق أمام اختيار زعيم جديد من المرجح أن يسعى لإبرام اتفاق أكثر حسماً للخروج من الاتحاد.

وسيعمق رحيل ماي أزمة (البريكست) حيث سيسعى رئيس الوزراء الجديد على الأرجح إلى اتفاق أكثر حسمًا مما يزيد احتمالات الصدام مع التكتل وإجراء انتخابات عامة مبكرة.

ويستغرق انتخاب زعيم جديد لحزب المحافظين نحو 6 أسابيع. وقالت صحيفة “تايمز” البريطانية إن من المتوقع أن تبدأ المنافسة على زعامة الحزب في 10 يونيو بعد زيارة دولة يقوم بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لبريطانيا.

وكانت زعيمة الأغلبية بمجلس العموم أندريا ليدسوم استقالت أمس من منصبها الوزاري، رفضًا لنهج الحكومة، الذي قالت إنها لم تعد تعتقد بأنه سيحقق خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي (بريكست).

وتأتي استقالة أندريا وسط حالة من الغضب بين نواب حزب المحافظين من خطة "بريكست" التي تصر عليها رئيسة الوزراء تيريزا ماي. وتحدث عدد من وزراء الحكومة، مؤكدين أن رئيسة الوزراء لا تستطيع البقاء في منصبها. وقال أحدهم إنها "نهاية المطاف