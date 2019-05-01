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قطر : هذا ما نتوقعه من السعودية.. لكننا لسنا منزعجين

الجمعة 24 مايو 2019 الساعة 01 مساءً / مارب برس - مأرب
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قال الشيخ حمد بن جاسم، رئيس وزراء قطر الأسبق، إن ما يتمناه من القمم الثلاث التي دعت لها المملكة العربية السعودية هو نقلة نوعية في العلاقات وحل للخلافات في سبيل مواجهة التحديات.

وأضاف في سلسلة من التغريدات عبر حسابه على موقع "تويتر": "ما أتمنى أن تحققه القمم الثلاث القادمة التي دعت إليها المملكة العربية السعودية هو أن تتمخض هذه القمم عن نقلات نوعية في العلاقات، وحل الخلافات لمواجهة التحديات الكبيرة أمام العرب والمسلمين، والتي توجب علينا الاعتماد على قدراتنا الخليجية والعربية والإسلامية..

" وتابع: "وليس على أصدقاء قد تكون لهم أجندات أخرى. ولكي يتحقق هذا لا بد من تصفية الخلافات الخليجية والعربية والإسلامية، وأن تترفع الشقيقة الكبرى المملكة العربية السعودية عن خلافات مختلقة ليس لها أساس، وتقوم بواجبها الخليجي والعربي والإسلامي، حتى نستطيع أن نواجه الأخطار والأطماع التي تحدق بالمنطقة سواء كانت من عدو او من صديق، هذا ما أتمناه".

وأضاف: "أما ما أتوقعه للقمم المنتظرة فهو مجرد صدور بيان يدعم موقف المملكة، وأنا لست ضد ذلك، ولكن ما سوف يصدر لن يتجاوز بيانا إنشائيا تجميليا دعائيا يقول للغرب ها نحن قد دعونا ثلاثة تجمعات..

مثلما دعوناهم عندما زار ترمب المنطقة، ونقول فيه للغرب، بعد تجاهلهم لنا ها نحن موجودون وفعالون في منطقتنا.

ولكن هذا البيان الإنشائي سينسى في اليوم التالي للقمة او في الأسبوع الذي بعده على أكثر تقدير".

وختم رئيس الوزراء القطري الأسبق قائلا: "أرجوا ألا يفهم من كلامي أننا منزعجون من وضعنا الحالي في قطر فنحن ولله الحمد، مثل ما قال سمو الأمير، في خير وعز".

 

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