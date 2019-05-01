تفاصيل الإجتماع الذي عقدة وزير الأوقاف مع وكلاء الوزارة للقطاعات الـ«6»

الجمعة 24 مايو 2019 الساعة 03 صباحاً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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ناقش وزير الأوقاف والإرشاد الدكتور أحمد عطية اليوم الخميس 23 مايو 2019 م بمكتب شؤون حجاج اليمن بمكة المكرمة التحديات التي تواجه سير العمل والآليات التي يجب اتباعها خلال هذا العام الجاري ٢٠١٩م لتفعيل العمل المؤسسي في الوزارة.

وفي الاجتماع الذي ضم وكلاء الوزارة للقطاعات الستة قطاع التحفيظ وقطاع الإرشاد وقطاع الحج والعمرة وقطاع الأوقاف وقطاع الإرشاد، ومساعدي الوكلاء والمستشارين ومدراء العموم ، أطلع الوزير الجميع على النجاحات التي حققتها الوزارة خلال الفترة الماضية، والتحديات والمعوقات والترتيبات التي يجب اتخاذها لتجاوز الصعوبات في هذه المرحلة الاستثنائية التي تشهدها البلاد.

وشدد الوزير على ضرورة تفعيل كافة القطاعات في الوزارة والإدارات التابعة لها وتطوير وتحديث طرق العمل فيها.

ونوه على أن الوزارة تحضى باهتمام القيادة السياسة ممثلة بفخامة الرئيس المشير عبدربه منصور هادي ونائبه الفريق علي محسن صالح ودولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، ويجب أن يكون الجميع على قدر كبير من المسؤولية.

واستمع الوزير من الوكلاء ومدراء العموم إلى جملة من الاستفسارات وتحديات العمل، مؤكدا على حلها في أقرب وقت ممكن وفق الإمكانات المتاحة.

كما تم عرض تقارير مفصلة من قبل الوكلاء عن مدى الإنجازات في الفترة الماضية، وخطط العمل للربعين الأخيرين من العام الجاري ٢٠١٩م.