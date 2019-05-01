أمنية «مأرب» توجه ضربة استباقية ضد أباطرة «الحشيش»- تفاصيل العملية

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ضبطت الاجهزة الامنية في محافظة مأرب اليوم الخميس 23 مايو 2019 م شحنة من الحشيش المخدر تقدر بـ 125 كيلو كانت في طريقها الى العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي الانقلابية.
ونقل موقع الجيش “سبتمبر نت” عن قائد كتيبة قوات الامن الخاصة في مديرية حريب الرئد مشّرف المليكي قولة :ان افراد من قوات الامن الخاصة في نقطه الزاحم التابعة للمنطقة الامنية بمديرية الجوبة القت فجر الاربعاء القبض على سيارة “حبه ٢٠٠٦” وعلى متنها كمية 125كيلو من الحشيش.
واوضح المليكي ان العصابة حاولت اخفاء كميات الحشيش بطريقه محكمه داخل الإطار الاحتياطي المتواجد على الباب الخلفي للسيارة، فيما بقية الكمية حشتها في الابواب وتحت الكراسي بطريقة مخفية، لافتا الى ان العصابة عمدت الى استغلال التوقيت والاجواء الماطرة التي تشهدها المنطقة.
ونوه الى يقظة افراد النقطة الامنية وتنبههم وحسهم الأمني في كشف اساليب عصابة التهريب التابعة للمليشيا الحوثية.
واكد الرائد المليكي انه تبين من خلال التحقيقات الاولية ان العصابة كانت عازمة على تهريب الكمية الى العاصمة صنعاء.
وتأتي هذه العملية بعد اسبوع من ضبط الاجهزة الامنية طقما محملا بكميات كبيرة من الحشيش في المنطقة ذاتها، طبقا لما ذكره المليكي.