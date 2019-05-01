أمنية «مأرب» توجه ضربة استباقية ضد أباطرة «الحشيش»- تفاصيل العملية إعلامية سعودية تكشف سرا خاصا عن سبب توقف برنامجها على MBC خطير .. البقع البيضاء على الأظافر ماذا تخفي من أمراض ؟ للنساء فقط .. احذرن ارتداء بنطلونات الجينز مناقشة صعوبات قطاع التعليم الجامعي في المهرة رسائل الملك سلمان وولي عهده إلى رئيس إندونيسيا الجديد شاهد الصورة النادرة للملك سلمان التي اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي في الخليج أردوغان ثالث أكثر زعماء العالم متابعة على تويتر الحرائق تجتاح إسرائيل .. والاف الصهاينة يتم إجلائهم مان سيتي يكشف كواليس خدعة تحطم كأس البريميرليغ
كشفت الإعلامية السعودية سارة عبد العزيز، عن سبب توقفها عن تقديم برنامج في قناة “MBC” بشكل غامض، بعد تقديمها حلقة واحدة فقط.
وقالت “سارة” خلال لقائها على برنامج “رادار طارئ” المذاع على قناة “روتانا خليجية”، اليوم الخميس: أنا “قدمت حلقة يتمية، وما كملت لأني عنيدة، لكن أحترم القوانين وأحترم غيري، بس اللي يستخدم سلطته في الظلم ألعن خامسه”.
يشار إلى أن الإعلامية السعودية سارة عبد العزيز، قدمت حلقة واحدة فقط على قناة “MBC” خلال أسبوع، ثم توقفت بشكل مفاجئ.