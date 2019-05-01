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إعلامية سعودية تكشف سرا خاصا عن سبب توقف برنامجها على MBC

الجمعة 24 مايو 2019 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس - وكالات
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كشفت الإعلامية السعودية سارة عبد العزيز، عن سبب توقفها عن تقديم برنامج في قناة “MBC” بشكل غامض، بعد تقديمها حلقة واحدة فقط.

وقالت “سارة” خلال لقائها على برنامج “رادار طارئ” المذاع على قناة “روتانا خليجية”، اليوم الخميس: أنا “قدمت حلقة يتمية، وما كملت لأني عنيدة، لكن أحترم القوانين وأحترم غيري، بس اللي يستخدم سلطته في الظلم ألعن خامسه”.

يشار إلى أن الإعلامية السعودية سارة عبد العزيز، قدمت حلقة واحدة فقط على قناة “MBC” خلال أسبوع، ثم توقفت بشكل مفاجئ.

 

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