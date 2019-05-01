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للنساء فقط .. احذرن ارتداء بنطلونات الجينز

الجمعة 24 مايو 2019 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس - وكالات
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أكّد الأطباء في دراسة أجريت مؤخّراً أنّ سراويل الجينز الضيقة والمعاطف ذات القبعات الكبيرة والثقيلة تسبّب مشاكل الظهر المؤلمة.

وتعاني معظم النساء من آلام في الظهر بسبب الملابس العصرية بما في ذلك الأحذية المفتوحة والحقائب الكبيرة والمجوهرات الثقيلة، بحسب الدراسة التي أجرتها الجمعية البريطانية لعلاج العمود الفقري. وفي التفاصيل أنّ إرتداء الجينز الضيق يحدّ من الحركة ومن قوة العضلات، ففي حال كان الجينز ضيقاً جداً فلن تكون السيدة قادرة على المشي بشكل طبيعي. لذا ستضطر على الضغط على ركبتيها وأسفل ظهرها لكي تتحرك، وتبين من خلال الدراسة أنّ 73% من النساء يعانين من آلام في الظهر، علماً أنّهنّ يدركن أنّ ملابسهنّ تؤثرّ على وضعهنّ وآلام الظهر والرقبة، ولكن لم يأخذن ذلك في الاعتبار.

تعتبر آلام أسفل الظهر من الأسباب الأكثر شيوعاً للإعاقة في العالم، بمعدّل 9,4% من الأشخاص المصابين بالمرض. كما أنّ الكعب العالي الذي يسبّب الضغط على عضلات الجزء الخلفي من الساق وعلى منطقة الحوض، هو أيضاً من مسبّبات آلام الظهر.

 

 
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