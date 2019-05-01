مناقشة صعوبات قطاع التعليم الجامعي في المهرة

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ناقش وكيل أول محافظة المهرة مختار الجعفري، اليوم، مع عميد كلية التربية الدكتور عادل معيلي ومدير مركز التعليم المفتوح في المهرة سالم بناشي، الصعوبات التي تواجه قطاع التعليم الجامعي والطلاب الدارسين بمركز التعليم المفتوح في المهرة.
ووجه الوكيل الجعفري، بصرف الالتزامات المالية وتكاليف المراقبين والمشرفين على اختبارات الفصل الثاني، وذلك تنفيذا لتوجيهات محافظ المهرة راجح باكريت، مؤكدا بأن التعليم يحتل أولوية اهتمامات السلطة المحلية انطلاقا من حرصها على تحسين جودة التعليم وتشجيع الطلاب على مواصلة مشوارهم العلمي وفتح المزيد من التخصصات وتسهيل إجراءات المتقدمين للالتحاق بكلية التربية.
من جانبه ثمن الدكتور معيلي، دعم السلطة المحلية بمحافظة المهرة وتقديمها كافة التسهيلات لتسيير نشاط الكلية.