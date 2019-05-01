شاهد الصورة النادرة للملك سلمان التي اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي في الخليج

الجمعة 24 مايو 2019 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس-مارب

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انتشرت صورة نادرة وقديمة للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز على مواقع التواصل الإجتماعي.

ويبدو الملك سلمان في الصورة متكأ على إحدى الوسادات، ويجلس إلى جانبه أحد الأطفال، لكنه لم يتبين من الصورة من هو بالضبط.