شاهد الصورة النادرة للملك سلمان التي اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي في الخليج

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انتشرت صورة نادرة وقديمة للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز على مواقع التواصل الإجتماعي.
ويبدو الملك سلمان في الصورة متكأ على إحدى الوسادات، ويجلس إلى جانبه أحد الأطفال، لكنه لم يتبين من الصورة من هو بالضبط.