آخر الاخبار

أمنية «مأرب» توجه ضربة استباقية ضد أباطرة «الحشيش»- تفاصيل العملية إعلامية سعودية تكشف سرا خاصا عن سبب توقف برنامجها على MBC خطير .. البقع البيضاء على الأظافر ماذا تخفي من أمراض ؟ للنساء فقط .. احذرن ارتداء بنطلونات الجينز مناقشة صعوبات قطاع التعليم الجامعي في المهرة رسائل الملك سلمان وولي عهده إلى رئيس إندونيسيا الجديد شاهد الصورة النادرة للملك سلمان التي اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي في الخليج أردوغان ثالث أكثر زعماء العالم متابعة على تويتر الحرائق تجتاح إسرائيل .. والاف الصهاينة يتم إجلائهم مان سيتي يكشف كواليس خدعة تحطم كأس البريميرليغ

سبأفون .. أصالة وتواصل

شاهد الصورة النادرة للملك سلمان التي اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي في الخليج

الجمعة 24 مايو 2019 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس-مارب
عدد القراءات 497

 

انتشرت صورة نادرة وقديمة للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز على مواقع التواصل الإجتماعي.

ويبدو الملك سلمان في الصورة متكأ على إحدى الوسادات، ويجلس إلى جانبه أحد الأطفال، لكنه لم يتبين من الصورة من هو بالضبط.

 

إقراء أيضاً
رسائل الملك سلمان وولي عهده إلى رئيس إندونيسيا الجديد
الحرائق تجتاح إسرائيل .. والاف الصهاينة يتم إجلائهم
فضيحة مخزية .. 500 طالب من دولة خليجية يتخرجون من جامعة عربية بدون حضور.. ومطالب
شاهد : صورة جهيمان الحقيقة والوحيدة بعد القبض عليه داخل الحرم ومفاجئة عن وضع عائل
راشد الغنّوشي، رئيس حركة النهضة يعلن : ما زلنا نبحث عن عصفور نادر لدعمه
واشنطن تنشر 20 صاروخا تلغي قدرات إيران العسكرية
الأكثر قراءة
قناتنا في تليجرام إضغط هنــا
اكثر خبر قراءة العالم

أقسام الموقع

تواصل معنا عبر شبكات التواصل

جميع الحقوق محفوظة © 2006-2019 مأرب برس