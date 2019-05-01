أردوغان ثالث أكثر زعماء العالم متابعة على تويتر

الجمعة 24 مايو 2019 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس-وكالات

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حل الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان"، في المركز الثالث من بين قادة العالم الأكثر متابعة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" خلال عام 2019.

جاء ذلك في تقرير لوكالة "twiplomacy" لتحديد نشاط وفعالية رؤساء الدول والحكومات بالإضافة لوزراء الخارجية، ، بحسب ما نقلته وكالة "RT" الروسية.

وقال التقرير إن حساب الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" "realDonaldTrump"، جاء في المركز الأول على رأس قائمة الأكثر متابعة بين زعماء العالم على موقع تويتر، بأكثر من 85 مليون متابع، ثم في المركز الثاني حساب رئيس وزراء الهند "ناريندرا مودي" بأكثر من 75 مليون متابع.

بينما جاء حساب الرئيس التركي "أردوغان" (@RTErdogan) في المركز الثالث ضمن أكثر زعماء العالم متابعة، بعدد متابعين تجاوز 20 مليون.

ويعد "تويتر" من أشهر المواقع الاجتماعية المستخدمة عالمياً يليه "فيسبوك" و"إنستغرام" و"يوتيوب".

وتستخدم 97% من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة "تويتر"، بينما يستخدم 93% "فيسبوك"، و 81% يستخدمون "إنستغرام"، و80% يستخدمون "يوتيوب".