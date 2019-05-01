آخر الاخبار

أمنية «مأرب» توجه ضربة استباقية ضد أباطرة «الحشيش»- تفاصيل العملية إعلامية سعودية تكشف سرا خاصا عن سبب توقف برنامجها على MBC خطير .. البقع البيضاء على الأظافر ماذا تخفي من أمراض ؟ للنساء فقط .. احذرن ارتداء بنطلونات الجينز مناقشة صعوبات قطاع التعليم الجامعي في المهرة رسائل الملك سلمان وولي عهده إلى رئيس إندونيسيا الجديد شاهد الصورة النادرة للملك سلمان التي اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي في الخليج أردوغان ثالث أكثر زعماء العالم متابعة على تويتر الحرائق تجتاح إسرائيل .. والاف الصهاينة يتم إجلائهم مان سيتي يكشف كواليس خدعة تحطم كأس البريميرليغ

سبأفون .. أصالة وتواصل

الحرائق تجتاح إسرائيل .. والاف الصهاينة يتم إجلائهم

الجمعة 24 مايو 2019 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس - وكالات
عدد القراءات 672

أمرت الشرطة الإسرائيلية بإجلاء عدة مناطق سكنية في جنوب ووسط إسرائيل فيما تستعر حرائق الغابات في خضم موجة حر تجتاح عددا من دول المنطقة.

وافادت صحيفة هآرتس بأن حوالي 3500 شخص تم إجلاؤهم من منازلهم في شتى انحاء وسط البلاد.

ويبذل مئات من عناصر الإطفاء جهودا مضنية لاحتواء الحرائق الغابات على طول الحاجز الحدودي مع غزة، وكذلك بالقرب من المطار الرئيسي في البلاد خارج القدس.

وأغلق طريق سريع رئيسي في تل أبيب أمام حركة المرور بسبب حريق.

وتجتاح إسرائيل والمنطقة بأسرها موجة حرارة حادة تبلغ أو تتجاوز 38 درجة مئوية.

 

إقراء أيضاً
رسائل الملك سلمان وولي عهده إلى رئيس إندونيسيا الجديد
شاهد الصورة النادرة للملك سلمان التي اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي في الخليج
فضيحة مخزية .. 500 طالب من دولة خليجية يتخرجون من جامعة عربية بدون حضور.. ومطالب
شاهد : صورة جهيمان الحقيقة والوحيدة بعد القبض عليه داخل الحرم ومفاجئة عن وضع عائل
راشد الغنّوشي، رئيس حركة النهضة يعلن : ما زلنا نبحث عن عصفور نادر لدعمه
واشنطن تنشر 20 صاروخا تلغي قدرات إيران العسكرية
الأكثر قراءة
قناتنا في تليجرام إضغط هنــا
اكثر خبر قراءة العالم

أقسام الموقع

تواصل معنا عبر شبكات التواصل

جميع الحقوق محفوظة © 2006-2019 مأرب برس