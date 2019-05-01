الحرائق تجتاح إسرائيل .. والاف الصهاينة يتم إجلائهم

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أمرت الشرطة الإسرائيلية بإجلاء عدة مناطق سكنية في جنوب ووسط إسرائيل فيما تستعر حرائق الغابات في خضم موجة حر تجتاح عددا من دول المنطقة.
وافادت صحيفة هآرتس بأن حوالي 3500 شخص تم إجلاؤهم من منازلهم في شتى انحاء وسط البلاد.
ويبذل مئات من عناصر الإطفاء جهودا مضنية لاحتواء الحرائق الغابات على طول الحاجز الحدودي مع غزة، وكذلك بالقرب من المطار الرئيسي في البلاد خارج القدس.
وأغلق طريق سريع رئيسي في تل أبيب أمام حركة المرور بسبب حريق.
وتجتاح إسرائيل والمنطقة بأسرها موجة حرارة حادة تبلغ أو تتجاوز 38 درجة مئوية.