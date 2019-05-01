مان سيتي يكشف كواليس خدعة تحطم كأس البريميرليغ

الجمعة 24 مايو 2019 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس-وكالات

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انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر فيه كأس الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليغ" محطماً على الأرض بعدما سقط من ارتفاع عال، خلال احتفالات لاعبي مانشستر سيتي بتحقيق الثلاثية المحلية هذا الموسم مع الجماهير.

وظهر الهداف الأرجنتيني "سيرخيو أغويرو" وهو يشعر بالصدمة بعدما رأى لحظات سقوط الكأس من الارتفاع العالي وتحطمه إلى قطع صغيرة على الأرض.

وسبب هذا الفيديو جدلاً بين الجماهير ووسائل الإعلام، قبل أن يتبين حقيقة الأمر، وهي أنها ليست إلا خدعة نفذها لاعبو مانشستر سيتي كنوع من المزاح.

وتم وضع نسخة مقلدة من كأس "بريميرليغ" فوق المنصة، ووفقاً للسيناريو فإن "أغويرو" وزميله البلجيكي "دي بروين" التقيا عدد من المشجعين المحظوظين الذين فازوا بفرصة لحضور احتفالية خاصة مع اللاعبين، وأثناء إمساكهما للكأس سوف يسقط منهما وكأنه حادث من ارتفاع عال ليتحطم إلى قطع صغيرة.

وتم تنفيذ الخدعة بدقة عالية وتم تصوير هذه اللحظات بكاميرات احترافية أيضاً دون أن يدرك المشجعون أنه خدعة فيهم، وظل "دي بروين" و"أغويرو" يتبادلان الاتهام حول من المتسبب في سقوط الكأس.

بعد دقائق من الصدمة، ظهر "أغويرو" و"دي بروين" وهما يحملان النسخة الأصلية من كأس "بريميرليغ"، بعد أن تسببت خدعتهما في إثارة الجدل بين الجماهير على مواقع التواصل الاجتماعي حول العالم.

ونجح مانشستر سيتي في التتويج بكأس الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الثاني على التوالي والسادس في تاريخه بعدما اختتم البطولة في المركز الأول، متفوقاً بفارق نقطة واحدة عن منافسه ليفربول.