فضيحة مخزية .. 500 طالب من دولة خليجية يتخرجون من جامعة عربية بدون حضور.. ومطالب بالتحقيق

الخميس 23 مايو 2019 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - وكالات

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طالبت النائبة صفاء الهاشم، عضو مجلس الأمة الكويتي، في بيان تقدمت به إلى وزيرة التربية والتعليم العالي في بلادها، الدكتور حامد العازمي، بالتحقيق في حديث عضو مجلس النواب المصري، جمال هندي، أن 500 طالبًا كويتيًا يدرسون في جامعة بني سويف، نجحوا من دون الحضور إلى الجامعة.

وقالت الهاشم، أن عضو مجلس النواب المصري، قال أن هناك 500 طالب كويتي تخرجوا في كلية الحقوق بجامعة بني سويف، وحصلوا على تقديرات علمية مرتفعة في جميع المواد الدراسية، رغم عدم حضورهم الاختبارات، وعدم حضورهم الجامعة من الأساس، وتساءل عن أسباب زيارات أساتذة الحقوق للكويت مرارًا وتكرارًا.

وتابعت صفاء الهاشم: “يرجى إفادتي بالتفصيل عما تم ذكره في فيديو جلسة البرلمان المصري إن كانت المعلومة صحيحة أم لا؟ وإن كانت الإجابة بنعم يرجى تزويدنا بكشف يوضح عدد الطلبة الكويتيين الحاليين في جامعة بني سويف كلية الحقوق، وكشف يبين أعداد الخريجين من هذه الكلية للسنوات الثلاث الاخيرة، وتقديراتهم العلمية، وتزويدنا بالإجراءات التي ستتخذها الوزارة تجاه صحة ما ذكره النائب المصري”

يُذكر أن النائبة صفاء الهاشم، قد قالت في وقت سابق، إن القضاء الكويتى أصدر اليوم حكمًا بتغريم النائب المصري ورئيس نادي الزمالك مرتضى منصور، بمبلغ 10 آلاف دينار كويتي، بسبب سبها.

وتابعت الهاشم، عبر حسابها على تويتر: “صدر اليوم حكم لصالحي من دائرة الجنح الجزائية بتغريم مرتضى منصور، عشرة آلاف دينار كعقوبة جزائية وإحالة الدعوى المدنية إلى الدائرة المدنية المختصة.. شكرًا لقضائنا العادل وللمحامي الفذ بسام العسعوسي”.