زياش يكشف عن ناديين يحلم بالانضمام إليهما الصيف المقبل

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كشف نجم نادي آياكس أمستردام الهولندي ومنتخب المغرب، "حكيم زياش"، أن أقصى أحلامه تتجلى في اللعب لأحد الناديين برشلونة الإسباني أو أرسنال الإنجليزي.
ورد "زياش" على سؤال لزميله "جاستين كلوفيرت"، عن الفريق الذي يريد الانتقال إليه في المستقبل، وذلك أثناء تسجيلهما فيديو تم بثه على مواقع التواصل الاجتماعي، قائلاً: "في الحقيقة، لدي فريقان، هما برشلونة الإسباني وأرسنال الإنجليزي.. إنهما أقصى أحلامي".
وكانت تقارير إعلامية بريطانية متداولة أشارت إلى قرب تعاقد أرسنال مع "زياش"، وأن إدارة الغانرز مستعدون لتقديم عرض مادي يناهز الـ25 مليون جنيه إسترليني للظفر بخدمات الدولي المغربي.
وارتبط اسم "زياش" أيضا، بالعديد من الأندية العالمية في نهاية الموسم الحالي، من ضمنها نادي بايرن ميونخ الألماني، إذ أوردت تقارير إعلامية أخرى، أن اللاعب المغربي بصدد تعلم اللغة الألمانية.