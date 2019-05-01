الحوثيون يبثون لقطات للهجوم على مطار أبو ظبي .. شاهد بالفيديو

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بثت قناة المسيرة التابعة للمليشيات الحوثية، لقطات مصورة، قالت إنها لاستهداف مطار أبو ظبي، بواسطة طائرة مسيرة بدون طيار، في العام 2018.
ويظهر في اللقطات المصورة من 3 مواقع داخل المطار، طائرة مسيرة، تقتحم المطار وتفجر نفسها بعدد من مركبات المطار بشكل مباشر، الأمر الذي خلف انفجارا كبيرا.
وكانت إدارة مطار أبو ظبي قالت في حينه: إنها "تتابع التطورات عن كثب بالتعاون مع السلطات المختصة، وستحيط الجمهور بآخر المستجدات حال توفرها"، مشيرة إلى "وقوع حادثة في المطار، تسببت بها مركبة لنقل الإمدادات في ساحة المطار التابعة لمبنى المسافرين رقم (1) في الساعة الرابعة من مساء اليوم".
وأضافت إدارة المطار في تغريدات نشرتها في موقع "تويتر" أن "الحادثة لم تؤثر على سير العمليات التشغيلية للمطار، أو جدول الرحلات الجوية القادمة والمغادرة".
وكان محمد عبدالسلام، المتحدث باسم جماعة الحوثي، قال عام 2018 عقب الهجوم: إن "عملية استهداف مطار أبو ظبي الدولي، التي نفذها سلاح الجو بطائرة من طراز (صماد3) كانت عملية ناجحة".
وتابع: "أسفرت عن وقوع سقوط 14 جريحاً وأحدثت تدميراً داخل المطار"، مشيراً إلى أن "الإمارات تسترت على خسائرها خلال العملية".السبسي للفوز برئاسة الجمهورية على حساب منصف المرزوقي.