هبوط حاد في سعر صرف الريال اليمني مقابل «الدولار والسعودي»

الخميس 23 مايو 2019 الساعة 10 مساءً / مأرب برس- متابعات

عدد القراءات 1841

شهد الريال اليمني خلال الأيام الماضية- تراجعاً كبيراً أمام العملات الأجنبية، حيث بلغ سعر الصرف للدولار الأميركي ٥٥٨ مقابل الدولار الواحد وكذلك الريال السعودي قارب في ارتفاع سعره مقابل الريال اليمني سقف الـ ١٥٠ ريال.

ويأتي هذا الهبوط الحاد في سعر صرف الريال اليمني وارتفاع قيمة العملات الأجنبية، بعد تحسن طفيف شهدته الأسابيع الماضية.