آخر تطورات معارك « الضالع» .. مناطق استراتيجية في قبضة قوات «الجيش»

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استعادت قوات الجيش الوطني، اليوم الخميس 23 مايو 2019 م ، مواقع جديدة كانت تحت سيطرة ميليشيا الحوثي شمالي محافظة الضالع (جنوبي اليمن).
ونقلت قناة"يمن شباب " عن مصادر عسكرية قولها : إن قوات الجيش الوطني تواصل عمليات تحرير مناطق شمال وغرب مديريه قعطبة شمال محافظة الضالع .
وأكدت المصادر، أن قوات الجيش استعادت عدد من المواقع كانت تحت سيطرة الميليشيا، أبرزها: جبال صامح وقصبة الدويرة والقفل وتطل على أجزاء واسعة من مناطق شمال وغرب مديريه قعطبة.
وأضافت، أن العملية العسكرية مستمرة حتى استعادة جميع المواقع التي سيطرت عليها ميليشيات الحوثي شمال وغرب المحافظة .
وكانت قوات الجيش الوطني مسنودة بالمقاومة ، أعلنت فجر أمس الأربعاء، بدء عملية عسكرية واسعة، وتمكنت من السيطرة على مناطق واسعة غرب وشمال المحافظة وفتح خط مريس- قعطبة بعد أسابيع من إغلاقه من قبل ميليشيات الحوثي وفرض حصار على جبهة ومنطقة مريس.