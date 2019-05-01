في برقية وجهها الى الرئيس «هادي».. وزير الدفاع يتوعد خصوم «الوحدة» ويؤكد:«لن نفرط في ذرة من تراب الوطن وسنضرب بيد من حديد»

الخميس 23 مايو 2019 الساعة 09 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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قال وزير الدفاع اليمني الفريق محمد المقدشي، إن الوحدة اليمنية كانت وستظل مصدر فخر لأبناء الوطن والأمة العربية في إخراج الشعب اليمني من التفرق والضعف إلى الوحدة والقوة والاصطفاف.

وأضاف في برقية تهنئة للرئيس هادي بمناسبة العيد الوطني 29 لتحقيق الوحدة اليمنية، ان من حقنا في الجيش الوطني وأبناء شعبنا الأبي أن نفتخر ونعتز ونحن نحتفل بهذه المناسبة التاريخية العظيمة كونها تأتي متزامنة مع أكبر وأعظم الانتصارات في مختلف الجبهات والمحاور.

وتابع الفريق المقدشي في برقيته: نجدد العهد أننا لن نفرط في ذرة من تراب الوطن ولن نساوم على قضاياه المصيرية ومصالحه العليا.

وقال: سنضرب بيد من حديد كل من يحاول المساس بسيادة الوطن أو ينال من منجزاته أياً كان وفي أي ظرف كان.

وأكد على المضي قدما لاستعادة ما تبقى من المحافظات ومؤسسات الدولة وبناء اليمن الاتحادي الذي ينعم كل أبنائه بالأمن والاستقرار والمواطنة المتساوية وسيادة القانون ..

وأشار إلى أن النصر بات قريبا بعون الله وتوفيقه ثم بهمم وعزائم رجال الجيش الوطني الذي أصبح في مستوى عال من التنظيم والتسليح والتأهيل والتدريب يمكنه من تنفيذ المهام في كافة الأوقات بكفاءة واقتدار.