«مأرب» تحتفي بالذكرى الـ 29 للوحدة اليمنية «المالكي» يكشف حقيقة إستهداف «الحوثيين» لمطار نجران الإقليمي نائب المشاط يفتح النار على الحوثيين ويفضح كيف يخدمون امريكا واسرائيل شاهد : قناة روتانا زوامل المليشيات الحوثية تحول مقر الكلية الحربية الى مزار مقابل 500 ريال* واشنطن تنشر 20 صاروخا تلغي قدرات إيران العسكرية المغامسي .. لهذا.. هاجمت أردوغان والإخوان المسلمين لماذا يتفاوض العراق مع رونالدو لزيارة بغداد؟ برشلونة يتلقى ضربة موجعة قبل نهائي كأس إسبانيا رسميا.. تأجيل كلاسيكو الكرة المصرية بعد كأس أمم أفريقيا
اعترضت قوات الدفاع الجوي السعودية، اليوم الخميس، 23 مايو 2019 م، طائرة درون حوثية مسيرة باتجاه مطار نجران. وفق ما أوردت وكالة الأنباء السعودية (واس).
وقال المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي، أنه في تمام الساعة ( الواحدة وست وأربعين دقيقة) من ظهر اليوم الخميس تمكنت قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي، من اعتراض طائرة مسيرة تحمل متفجرات أطلقتها ميليشيا الحوثية الإرهابية، محاولة استهداف مطار نجران الإقليمي الذي يستخدمه آلاف المواطنين المدنيين والمقيمين يومياً، دون أي مراعاة للقانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية الذي يعطي حماية خاصة للأعيان المدنية.
وأوضح العقيد المالكي أن "الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران، تتعمد استهداف الأعيان والمرافق المدنية، وكذلك المدنيون من مواطنين ومقيمين من جميع الجنسيات بطريقة ممنهجة، دون أي اعتبارات لما قد ينتج عن ذلك من تعريض حياتهم للخطر".
وحذر العقيد المالكي بأشد العبارات ميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران، من مواصلة استهدافها للأعيان والمرافق المدنية وكذلك المدنيون، وأن استخدامها لأساليب الهجوم الإرهابي سيكون له وسائل ردع حازمة، وستتخذ قيادة القوات المشتركة الإجراءات الرادعة كافة، بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.