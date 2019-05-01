المليشيات الحوثية تحول مقر الكلية الحربية الى مزار مقابل 500 ريال*

الخميس 23 مايو 2019 الساعة 04 مساءً / مارب برس - مأرب

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فتحت مليشيا الحوثي أبواب الكلية الحربية في صنعاء اما الزوار من الأهالي لأول مرة منذ انشاء الكلية واصبح بإمكان المواطنين التجول بين مرافق المنشاة التعليمية العسكرية وامتطى الخيول مقابل مبلغ من المال.

ونقل موقع "الثورة نت" عن مصدر مطلع إن القائمين على الكلية من عناصر الجماعة الانقلابية يسمحون للمواطنين بالدخول الى الكلية مقابل مبلغ 500 ريال يدفعها الزوار للمسلحين عند البوابة،

حيث يتسنى لهم بعدها التجول بين مباني الكلية وميادين التدريب واسطبلات الخيول وقاعات المحاضرات. ووصف المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه بان هذه التصرف امعان في إساءة المليشيا للجيش اليمني و رموزه ومنشاته

وانتقاما من الجمهورية التي يعد الجيش احد أركانها مبديا تخوفه من ان يكون هذا الاجراء مجرد بداية لتحويل الكلية الحربية الى مشروع استثماري خاص على غرار ما حدث لمنشاة نادي ضباط الشرطة .