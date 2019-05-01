المليشيات الحوثية تحول مقر الكلية الحربية الى مزار مقابل 500 ريال* واشنطن تنشر 20 صاروخا تلغي قدرات إيران العسكرية المغامسي .. لهذا.. هاجمت أردوغان والإخوان المسلمين لماذا يتفاوض العراق مع رونالدو لزيارة بغداد؟ برشلونة يتلقى ضربة موجعة قبل نهائي كأس إسبانيا رسميا.. تأجيل كلاسيكو الكرة المصرية بعد كأس أمم أفريقيا هكذا تفحص هاتفك بحثاً عن التطبيقات الضارة الماء البارد أم الدافئ؟.. خبراء يحسمون “السؤال الأزلي”!! ضربة لـ”إنستغرام” شبكة الجزيرة تطلق خدمة متخصصة لأخبار المال والأعمال
فتحت مليشيا الحوثي أبواب الكلية الحربية في صنعاء اما الزوار من الأهالي لأول مرة منذ انشاء الكلية واصبح بإمكان المواطنين التجول بين مرافق المنشاة التعليمية العسكرية وامتطى الخيول مقابل مبلغ من المال.
ونقل موقع "الثورة نت" عن مصدر مطلع إن القائمين على الكلية من عناصر الجماعة الانقلابية يسمحون للمواطنين بالدخول الى الكلية مقابل مبلغ 500 ريال يدفعها الزوار للمسلحين عند البوابة،
حيث يتسنى لهم بعدها التجول بين مباني الكلية وميادين التدريب واسطبلات الخيول وقاعات المحاضرات. ووصف المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه بان هذه التصرف امعان في إساءة المليشيا للجيش اليمني و رموزه ومنشاته
وانتقاما من الجمهورية التي يعد الجيش احد أركانها مبديا تخوفه من ان يكون هذا الاجراء مجرد بداية لتحويل الكلية الحربية الى مشروع استثماري خاص على غرار ما حدث لمنشاة نادي ضباط الشرطة .