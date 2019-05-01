واشنطن تنشر 20 صاروخا تلغي قدرات إيران العسكرية

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كشفت صحيفة ديلي ميل Daily Mail البريطانية أن الولايات المتحدة نشرت 20 صاروخاً من برنامج الصواريخ المتقدمة المضادة للإلكترونيات بموجات المكروويف عالية الطاقة (CHAMP) من أجل إخماد الدفاعات الجوية وصواريح كل من جيشي كوريا الشمالية وإيران وجعلها دون قيمة من دون إحداث وفيات.
وقالت الصحيفة أن صاروخ الجديد يستطيع تعطيل الأجهزة الإلكترونية بموجات المكروويف عالية الطاقة High Power Microwave وظهرت ضمن الصور منظومة الدفاع الجوي متوسط المدى Pantsir S-1 الروسية. وأكدت الصحيفة أن هذا الصاروخ جرب بنجاح لأول مرة في عام 2012 صنعته شركة بوينغ Boeing لفائدة سلاح الجو الأمريكي ولم تدخل هذه الصواريخ الخدمة التشغيلية حتى يومنا هذا.
ويقول موقع الدفاع العربي أنه يمكن تركيب أجهزة المكروويف على صاروخ كروز يطلق جوا عبر قاذفة B-52 من مسافة 700 ميل ثم يقوم الصاروخ خلال طيرانه على ارتفاع منخفض في مجال العدو الجوي ببث نبضات المكروويف عالية الطاقة مع إلقائه لرقاقات التشويش المعدنية مما يتسبب في تدمير جميع الأجهزة الإكترونية.