المغامسي .. لهذا.. هاجمت أردوغان والإخوان المسلمين

الخميس 23 مايو 2019 الساعة 04 مساءً / مارب برس - مأرب

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كشف الداعية السعودي صالح المغامسي، عن أسباب مهاجمته وانتقاده الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وجماعة الإخوان المسلمين.

وقال إمام وخطيب مسجد قباء في السعودية، في مقابلة مع قناة MBC: "عندما تحدثنا عن الرئيس التركي، رجب طيب اردوغان، هذا من باب قول الله تعالى ’وجزاء سيئة سيئة مثلها‘ صبرنا 8 أشهر ونحن نسمع شيئًا لا يطاق، فلما بلغ السيل الزبى تكلمنا فيه.."

وأضاف: "المقصود من هذا كله أن كل أحد يعود إلى الحق فنحن معه وليس لنا حاجة أصلا في معاداة أحد من خلق الله.."

وعن سبب هجوم على "الإخوان المسلمين"، قال المغامسي: "لا يأتي الآن أحد ويقول إن صالح المغامسي يشبه الإخوان المسلمين بكفار نوح، محال، الإخوان المسلمون مسلمون لكنه عابهم منازعة ولاة الأمر، جاء في حديث عبادة ابن الصامت أنه قال مما بايعوا النبي صل الله عليه وسلم وألا ننازع الأمر أهله، وأن أخرجت جماعة الإخوان المسلمين كما قلنا في اللقاء عبادا وعلماء ومفكرين وزهادا وكان منهم من كان من أخيار الناس لكن نقول إن القدح الذي وجهناه قضية أنهم ينازعون ولاة الأمور أمرهم، وهذا أمر منهي عنه شرعا.."

وأضاف: "لو تخلوا (الإخوان) عن هذا الأمر (منازعة ولي الأمر أمره) ومكثوا في التربية والتعلم لنفع الله بهم خلقا كثيرا، لكن القضية جاءت من باب أنهم عياذا بالله، فتحوا على الأمة باب شر لما نازعوا ولاة الأمة في مجراها السياسي وهذا أمر حكمه الشرع