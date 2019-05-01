لماذا يتفاوض العراق مع رونالدو لزيارة بغداد؟

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يستعد أسطورة كرة القدم البرازيلية والملقب بـ"الظاهرة"، "رونالدو"، لزيارة دولة العراق خلال الفترة القريبة المقبلة.
ونقل موقع "روسيا اليوم" عن مسؤول عراقي في الحكومة الحالية، أن ممثلين سياسيين دخلوا في مفاوضات مع "رونالدو"، الذي يترأس نادي بلد الوليد الإسباني، بغرض فتح أكاديمية رياضية للنادي في العراق.
وأضاف: "لن نحسم حتى الآن زيارة رونالدو إلى العراق، ونحن في محادثات مع النادي من أجل افتتاح أكاديمية مثلما فعل نادي ريال مدريد".
وأشار إلى أن الشباب العراقي سيستفيد من إمكانيات كبيرة قد يوفرها النادي الأندلسي في حال تجسيد المشروع، إذ تمتلك العراق مواهب كروية مميزة، تحتاج للعناية من أجل البروز والاحتراف في أكبر الأندية الأوروبية، وهو ما جعل الحكومة العراقية تبدي اهتماما كبيرا بهذا المشروع.
واختتم حديثه مؤكدا أن الحكومة العراقية تسعى للنهوض بكرة القدم، عبر تدعيم الأندية وتكوين الشباب، بتفجير مواهبهم من الشوارع إلى أرضيات الملاعب.