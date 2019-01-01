برشلونة يتلقى ضربة موجعة قبل نهائي كأس إسبانيا

الخميس 23 مايو 2019 الساعة 02 صباحاً / مأرب برس-وكالات

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تلقى نادي برشلونة ضربة موجعة بعدما تأكد غياب حارس مرماه الألماني "أندريه تير شتيجن"، عن مواجهة فالنسيا، في نهائي كأس ملك إسبانيا، يوم 25 مايو/أيار الجاري.

وأوضح برشلونة، في بيان على حسابه الرسمي في موقع "تويتر"، أن إصابة "تير شتيجن" في الركبة، ستمنعه من اللعب أمام فالنسيا.

وأضاف برشلونة: "لا يزال شتيجن يشعر بعدم الراحة في ركبته اليمنى، وسيستمر في تلقي العلاج خلال الأسابيع المقبلة، ولذلك تم استبعاده من خوض نهائي كأس ملك إسبانيا".

وكان الهولندي "ياسبر سيليسن" حمى عرين الفريق الكتالوني في المباراة الأخيرة في الدوري الإسباني "الليغا" أمام إيبار.