رسميا.. تأجيل كلاسيكو الكرة المصرية بعد كأس أمم أفريقيا

الخميس 23 مايو 2019 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس-وكالات

عدد القراءات 208

قررت لجنة المسابقات التابعة للاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة "عامر حسين"، تأجيل كلاسيكو الكرة المصرية بين الأهلي والزمالك في الجولة الأخيرة من بطولة الدوري الممتاز موسم 2018-2019، إلى ما بعد بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تنتهي يوم 19 يوليو/تموز، وتستضيفها مصر.

وأوضحت اللجنة عبر بيان رسمي، الأربعاء، موعد مباراتي الزمالك في الدوري، إذ يخوض مباراته الأولى أمام الإنتاج الحربي يوم 30 مايو /أيار الجاري.

ويخوض الزمالك مباراة أخرى أمام حرس الحدود أو الجونة، يوم 3 يونيو / تموز المقبل، قبل توقف الدوري، لمنح المنتخب فرصة الإعداد للبطولة.

وبذلك يتأجل للزمالك 3 مباريات يخوضها بعد انتهاء بطولة كأس الأمم الأفريقية، أمام الإسماعيلي والحرس أو الجونة والأهلي، بينما يلعب الأهلي كل مبارياته وينتظر مواجهة الزمالك بعد نهاية أمم أفريقيا.

ويستعد الزمالك حالياً لمواجهة نهضة بركان المغربي، في إياب نهائي الكونفدرالية الأفريقية، على ملعب "برج العرب"، الأحد، 26 مايو/أيار الجاري، بعدما خسر مباراة الذهاب في المغرب، بنتيجة 1-0.

ويتصدر الأهلي ترتيب الدوري المصري برصيد 73 نقطة من 31 مباراة، فيما يحتل الزمالك المركز الثاني برصيد 66 نقطة من 29 مباراة.