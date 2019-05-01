هكذا تفحص هاتفك بحثاً عن التطبيقات الضارة

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إكتشف تطبيق واتساب، ثغرة أمنية، تقوم على تثبيت برامج التجسس عن بُعد، على أجهزة أندرويد، حتى دون معرفة المستخدم. وتمكنت منصة واتساب من إصلاح الخلل، سواء على الخادم الخاص بها، أو من خلال تحديث التطبيق.
وأوضحت أنها أجرت التغييرات المطلوبة على بنيتها التحتية لعلاج هذه الثغرة، كما حثت مستخدمي التطبيق على الترقية إلى أحدث إصدار، بالإضافة إلى تحديث نظام تشغيل الهاتف، وذلك بهدف الحماية من الاختراقات المحتملة، ومنع وصول القراصنة إلى المعلومات المخزنة، على الأجهزة المحمولة.
وبذلك، تفحص خدمة غوغل Play Protect ما يصل إلى 50 مليار تطبيق يوميًا في محاولة لتحديد وإزالة أي تطبيقات ضارة، وعندما أطلقت جوجل خدمة Play Protect لأول مرة، كانت مخصصة فقط لفحص التطبيقات المثبتة من متجر غوغل بلاي. ولكن الآن، يمكن من خلال هذه الخدمة إجراء مسح لكل تطبيق مُثبت على جهازك، بغض النظر عن مصدره.
تساعدك خدمة Play Protect في الحفاظ على أمان جهازك، وسلامته، من خلال القيام بما يلي:
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