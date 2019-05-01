شبكة الجزيرة تطلق خدمة متخصصة لأخبار المال والأعمال

الخميس 23 مايو 2019 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس - وكالات

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أعلنت شبكة الجزيرة الإعلامية إطلاق خدمة جديدة باللغة الإنجليزية، متخصصة بأخبار المال والأعمال والتغطيات الاقتصادية، تتناول تحليلات معمقة في القضايا الاقتصادية العالمية.

وقالت الشبكة في بيان لها إنها ستنشر على الموقع المتخصص تقارير مكتوبة، ومقاطع مصورة، وتصاميم بيانية، يعمل عليها محررون من مدينة نيويورك الأمريكية، مقر إدارة الموقع الجديد.

ويحاول الموقع بحسب القائمين عليه، تقديم المحتوى الاقتصادي، مع التركيز على البعد الإنساني له، والتأثيرات السلبية للاقتصاد على حياة الناس العاديين.

كما ينتظر من الموقع الجديد مواد تركز على نقل صورة مبسطة للخبر الاقتصادي، يفهمها المستهلك العادي.