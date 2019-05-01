لماذا يتفاوض العراق مع رونالدو لزيارة بغداد؟ برشلونة يتلقى ضربة موجعة قبل نهائي كأس إسبانيا رسميا.. تأجيل كلاسيكو الكرة المصرية بعد كأس أمم أفريقيا هكذا تفحص هاتفك بحثاً عن التطبيقات الضارة الماء البارد أم الدافئ؟.. خبراء يحسمون “السؤال الأزلي”!! ضربة لـ”إنستغرام” شبكة الجزيرة تطلق خدمة متخصصة لأخبار المال والأعمال معلومات تنشر لأول مرة عن صالح وقصة العرض المغري الذي قدمه في 2014 وتم رفضه حركة حماس تنقل ملفات صفقة القرن إلى ماليزيا لماذا ينصح بتناول التمر على الريق فى رمضان؟ لن تصدق
أعلنت شبكة الجزيرة الإعلامية إطلاق خدمة جديدة باللغة الإنجليزية، متخصصة بأخبار المال والأعمال والتغطيات الاقتصادية، تتناول تحليلات معمقة في القضايا الاقتصادية العالمية.
وقالت الشبكة في بيان لها إنها ستنشر على الموقع المتخصص تقارير مكتوبة، ومقاطع مصورة، وتصاميم بيانية، يعمل عليها محررون من مدينة نيويورك الأمريكية، مقر إدارة الموقع الجديد.
ويحاول الموقع بحسب القائمين عليه، تقديم المحتوى الاقتصادي، مع التركيز على البعد الإنساني له، والتأثيرات السلبية للاقتصاد على حياة الناس العاديين.
كما ينتظر من الموقع الجديد مواد تركز على نقل صورة مبسطة للخبر الاقتصادي، يفهمها المستهلك العادي.